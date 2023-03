Discounter öffnet wieder in Georgenthal

Georgenthal. Nach kurzer Umbauphase kann ab kommenden Dienstag wieder im Netto-Markt in Georgenthal eingekauft werden. Das Sortiment umfasst rund 5000 Artikel.

Seine modernisierte Filiale öffnet der Netto-Marken-Discount in Georgenthal am Dienstag, 28. März, in der Bahnhofstraße 17. Nach kurzer Umbauphase soll wieder eine Nahversorgung in Georgenthal und Umgebung angeboten werden, teilt das Unternehmen mit. Das Sortiment umfasse rund 5000 Artikel und reiche von Obst, Gemüse, Backwaren, Molkereiprodukten, Fleisch- und Wurstwaren bis zu Drogerieartikeln. Zudem gebe es bis zu 300 Bioprodukte.