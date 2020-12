Döbel: Das System jetzt ersetzt Präsenzunterricht nicht

Der Kreisvorsitzende der Gothaer Liberalen, Christian Döbel, fordert die Öffnung aller Schulen im Freistaat Thüringen ab dem 11. Januar für alle Klassenstufen mit Hilfe eines wirklich tragfähigen Digitalkonzeptes, teilt er am Jahresende 2020 mit. Für ihn widersprächen sich Schulbildung und Pandemiebekämpfung überhaupt nicht, so wie es der Bildungsminister Holter und die Gesundheitsministerin Werner gern darstellten, so der Professor für Automatisierungstechnik.

„An unserer Hochschule haben wir seit dem Frühjahr an einem Digitalkonzept gearbeitet, das nun sehr gut funktioniert. Dabei sitzen einige Studenten im Wechsel während der Vorlesung im Raum, während der Rest gleichzeitig von zu Hause aus mitarbeitet“, lobt Döbel das Konzept der Dualen Hochschule Gera-Eisenach, an der er lehrt.

Dieses bewähre sich aus seiner Erfahrung heraus bereits seit dem ersten Lockdown sehr gut und sei mit wenig Anpassungen und sehr überschaubarem Geldaufwand auf sämtliche Schulen im Freistaat übertragbar.

„In einigen Gesprächen habe ich seit Mai diese sogenannte ‚Full-Fifty-Variante‘ vorstellen wollen“, kritisiert der Ingenieur, der auch im Gothaer Kreistag sitzt, das mangelnde Interesse der Schulträger. Aus seiner Sicht warteten hiesige Schulträger viel zu oft auf Anweisungen von oben als selbst kreativ zu werden. „Schulen monatelang zu schließen statt Lüftungssysteme und digital unterstützten Präsenzunterricht kann nicht die Devise sein!“ so Döbel wörtlich.

Als Hochschullehrer wisse er um die massive Mehrarbeit für Lehrer und Schulleiter im derzeitigen Modus. „Die Lehrer unserer Töchter sind wirklich sehr engagiert, das ist bemerkenswert. Trotzdem kann das derzeitige System den Präsenzunterricht nicht ersetzen.“ lautet seine Erfahrung aus der eigenen Familie. Und auch das zeitweise Versagen der Thüringer Schulcloud kann Döbel nicht nachvollziehen, da in der Wirtschaft seit Jahrzehnten leistungsfähige Systeme eingesetzt werden. Dabei gebe es Möglichkeiten, diese mit dem Datenschutz zu vereinbaren. „Vielleicht sollten die Entscheider auch mal dort nachfragen, wo es funktioniert.“ empfiehlt der Liberale.

Peter Riecke