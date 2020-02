Für Kindersachen sollen sich im Gemeinderaum in Döllstädt neue Besitzer finden. (Symbolfoto)

Döllstädt: Basar für Kindersachen

Alles rund ums Kind wird am Samstag, 7. März, in Döllstädt angeboten. Im Gemeinderaum, Lindenhof 2 a, ist von 10 bis 15 Uhr ein Basar für Kinderbekleidung, Spielzeug, Bücher und vieles mehr geplant. Dabei sein sollte Kleidung in den Größen von 50 bis 176.

Wer selbst etwas verkaufen will, kann sich bis Freitag, dem 7. Februar, anmelden. Verkäufer zahlen 2,50 Euro. Zehn Prozent des Basar-Erlöses sollen an den Förderverein der örtlichen Kindertagesstätte Wirbelwind gehen.

Verkäufer melden sich per E-Mail unter kinderbasar-doellstaedt@gmx.de an.