Drehort Gotha: Weinschänke dient als Filmkulisse

Montag und Dienstag hat Gothas historische Gaststätte Weinschänke Ruhetag. Der Beginn dieser Woche verlief ganz anders. Die Räumlichkeiten wurden zur Filmkulisse; hier Anna-Carolina Stuckart und der Gothaer Kai Kretzschmar (am Tisch als erfolglose Schriftsteller). Hinter der Kamera steht Andreas Neumann. Die Firma „neu production“ aus Erfurt drehte einen Teaser, der der Einstieg in die neue Onlineausstellung im Tivoli sein wird. Der Kurzfilm zeigt jene Zeit, als den Arbeitern lediglich die Wirtshäuser als Treffpunkt zur Verfügung standen. Dialoge geben einen Einblick in den Alltag der Menschen um 1890. Die Stiftung Orte der deutschen Demokratiegeschichte fördert den Film. Die Onlineausstellung soll die Zeit überbrücken, ehe die Gedenkstätte nach Sanierung eine moderne Ausstellung als Ort der Demokratiegeschichte bekommt.