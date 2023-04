Drei Gleichen: Razzia wegen Schwarzarbeit

Drei Gleichen. Staatsanwaltschaft Erfurt ermittelt gegen Mitarbeitende einer Firma mit Sitz in Seebergen in Drei Gleichen.

Wegen Schwarzarbeit in großem Stil ermittelt die Erfurter Staatsanwaltschaft im Landkreis Gotha. In der Firma SEC GmbH aus Seebergen sollen Steuern und Sozialabgaben in Höhe von 800.000 Euro hinterzogen worden sein. Zuerst hatte der MDR darüber berichtet. Ermittelt werden gegen mehrere Mitarbeitende des Planungsbüros. Ende März seien deswegen Wohn- und Geschäftsgebäude in Thüringen und Hessen durchsucht worden.