Drei Corona-Infizierte mehr in stationärer Behandlung im Landkreis Gotha

Im Vergleich zu gestern sind drei Patienten aus dem Landkreis Gotha mit Corona stationär aufgenommen, insgesamt also 22 Personen, teilt das Landratsamt mit.



Die Zahl der Patienten auf der Intensivstation bleibt mit drei gleich. Die Gesamtzahl der seit Beginn der Pandemie-Feststellung positiv auf Sars-CoV2 getesteten, im Landkreis Gotha gemeldeten Personen beträgt inzwischen 989, 34 mehr als am Vortag. Dies entspricht der Zählweise des Robert-Koch-Institutes. Als genesen gelten inzwischen 753 Personen, 21 mehr als am Vortag. 42 Verstorbene sind im Zusammenhang mit Corona zu beklagen. Am ersten Dezember waren es 41.

Seit dem 1. Dezember gilt die neue Allgemeinverfügung des Landkreises, die unter www.landkreis-gotha.de bereitsteht.