Drei Verletzte - Grabsteine umgetreten - Motorrad-Fahrerin verletzt sich

Vorfahrt missachtet: Drei Verletzte

Montagmorgen gegen 6.40 Uhr fuhr ein 55-Jähriger mit seinem VW Caddy in Gräfentonna auf dem Nägelstedter Weg in Richtung Nägelstedt. An der Kreuzung zum Riedweg / Im Stemkler missachtete der 55-Jährige die Vorfahrt einer von rechts kommenden 48-jährigen VW-Fahrerin und kollidierte mit dieser. Die beiden Fahrer sowie der 27-jähriger Beifahrer im VW Caddy wurden leicht verletzt. Sie wurden später mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden.

Grabsteine umgetreten

Im Zeitraum vom 3. Juli, 12 Uhr, bis 6. Juli, 8.30 Uhr wurden zwei Grabsteine auf dem Friedhof umgeworfen oder umgetreten. Eine Tafel wurde von einem Grabstein entfernt und auf eine Wiese geworfen. Von einer Grabstätte wurden Blumen entfernt und auf ein anderes Grab geworfen.

Die Polizei Gotha ermittelt wegen Störung der Totenruhe und fragt: Wer hat diese Tat beobachtet und kann sachdienliche Angaben machen? Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0153465/2020 entgegen.

Motorrad-Fahrerin fährt auf und verletzt sich

Eine 33-jährige VW-Fahrerin wollte am Montag gegen 8.15 Uhr von der Uelleber Straße in Gotha aus nach rechts in eine Gartensiedlung abbiegen. Die dahinter fahrende 42-Jährige bemerkte dies zu spät und fuhr mit ihrem Motorrad auf. Sie kam dabei zu Fall und verletzte sich leicht. Einen Arzt benötigte die Frau nicht.

