Drei weitere Corona-Opfer im Landkreis Gotha

Gotha. Weitere drei Menschen sind binnen 24 Stunden im Landkreis Gotha an oder mit der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Die Gesamtzahl der Opfer seit Beginn der Pandemie liegt nun bei 60.

Um 14 auf 1865 ist zudem die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Landkreis Gotha analog der Zählweise des Robert-Koch-Institutes innerhalb eines Tages gestiegen. Darüber informierte die Pressestelle des Landratsamtes. Am 24. Dezember waren noch 95 neuen Fälle registriert worden. Allerdings ging Andrea Lein, die Leiterin des Kreis-Gesundheitsamtes, davon aus, dass diese Zahlen über Weihnachten deutlich sinken würden, weil weniger getestet werde und längst nicht alle Labore über die Feiertage im Dienst seien. Da werde in der nächsten Woche viel nachgearbeitet werden müssen.

Als momentan an Covid-19 erkrankt galten am Samstag im Landkreis Gotha 591 Menschen, elf mehr als am Freitag. Davon befinden sich derzeit 58 im Krankenhaus. Als inzwischen genesen gelten 1214 Personen, genauso viele wie an den beiden Vortagen. Der Inzidenzwert, also die Zahl der aktuell Infizierten pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, wurde am Samstag mit 252,0 angegeben und liegt damit um 0,8 unter dem Vortageswert.