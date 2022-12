Dreiklang mit dem Konzertchor Gotha

Kreis Gotha. Die Sängerschar um Sebastian Göring singt in Warza, Finsterbergen und in der Schlosskirche Gotha.

Der Gothaer Konzertchor ist am kommenden Wochenende mit drei Konzerten im Landkreis Gotha zu erleben. In Erwartung auf das bevorstehende Weihnachtsfest freue sich die Sängerschar und ihr Dirigent Sebastian Göring, Zuhörer mit deutschen und internationalen Liedern auf die wohl schönste und behaglichste Zeit des Jahres einzustimmen.

Bekannte und unbekannte Weihnachtsliedern aus aller Welt werden erklingen am Freitag, 16. Dezember, 19 Uhr, in dier Johannes-Kirche in Warza; am Samstag, 17. Dezember, ab 15 Uhr in die Dreifaltigkeitskirche Finsterbergen und ebenfalls am Samstag, ab 19 Uhr in Gothas Schlosskirche.

Der Eintritt ist jeweils frei, um Spenden werd im Anschluss an das Konzert gebeten.