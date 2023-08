Drittes Unwetter der Woche – so reagieren die Einsatzkräfte im Kreis Gotha

Kreis Gotha. Auch am Mittwoch waren die Einsatzkräfte des Landkreises wieder unterwegs, um Keller auszupumpen.

Den dritten Tag in Folge beschäftigte ein Gewitter die Einsatzkräfte im Kreis Gotha. Wie die Kreisverwaltung informiert, rückten die Feuerwehren zwischen 1.20 Uhr und 6.45 Uhr mehrfach aus. Rund 40 Kameradinnen und Kameraden der Berufsfeuerwehr Gotha und der Freiwilligen Feuerwehren von Dachwig, Waltershausen, Wechmar, Schwarzhausen und Winterstein waren unterwegs.

So musste in Gotha ein Keller ausgepumpt werden, ebenso in Dachwig und in Waltershausen. Auch im Dachwiger Gewerbegebiet wurde aufgrund des starken Niederschlags Hilfe angefordert. Von einem Wassereinbruch durch ein Dach waren mehrere Wohnungen in Gotha betroffen. In Günthersleben stand eine Straße unter Wasser.