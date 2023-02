“Du Kunst mich mal“ – Innovation aus dem Kreis Gotha auf der Erfurter Messe

Kreis Gotha. Die Thüringen-Ausstellung in Erfurt will Start-ups eine Bühne geben. Viele Ideen stammen von Gründern aus dem Landkreis Gotha.

Die größte Verbraucherschau des Freistaats, die Thüringen-Ausstellung, startet am Samstag, 25. Februar, in Erfurt. Zwischen Hochzeitsausstattern, Hausbauexperten und Immobilienbörse findet sich Kunst und Innovation aus dem Kreis Gotha. Sieben Gründer aus der Region gestalten die Start-up-Meile mit.

Peter Sühlfleisch aus Luisenthal hatte die Idee zu einer Biosphärenpyramide für Gemüseanbau auch auf Flachdächern (Archiv-Foto). Foto: Bernd Jentsch

Etwa 70.000 Besucher werden an neun Messetagen erwartet. Von dieser Öffentlichkeit sollen auch junge Gewerbetreibende profitieren, meinen die RAM Regio Ausstellungs GmbH, das Thüringer Zentrum für Existenzgründung und Unternehmertum (ThEx) und der Fachverlag Thüringen, Herausgeber des Wirtschaftsspiegel. Für beide, Ausrichter und Unternehmer, soll die Zusammenarbeit ein Gewinn sein, denn durch die Start-ups wird die Produktvielfalt auf der Messe erweitert. Unternehmer erhalten eine gute Gelegenheit zur Marktforschung mit den Besuchern. Außerdem können sie ihr Produkt an die Konsumenten bringen.

Von vielfältiger Kunst bis zur Photovoltaikanlage

Teil der Start-up-Meile ist die Waltershäuser Künstlerin Susanne Wawra (Halle 3/JU02). Sie kommt mit einer Auswahl ihrer Bilder, Kunstdrucke und bedruckten T-Shirts nach Erfurt. Das Motto: „Du Kunst mich mal.“ Dahinter steckt Aufforderung und Angebot an Thüringer Unternehmen, Einrichtungen und Privatpersonen, ihre Kunst zu erwerben. Ob Aquarelle, Zeichnungen, Drucke oder Malerei – die Mixed-Media-Künstlerin ist vielfältig aktiv und fertigt auch Auftragsarbeiten an. Ihre Werke erzählen „die Geschichten von einer, die die Welt traf, um sich ihrer Ursprünge bewusst zu werden“, sagt die Waltershäuserin selbst.

Michael Kockelmann baut den Rohstoff für sein Lehmwerk in Kleinfahner ab (Archiv-Foto). Foto: Bernd Jentsch

Susanne Wawra lebte 15 Jahre lang in Irland, entwickelte sich von der Anglistin und Medien- und Kommunikationswissenschaftlerin zur freien Künstlerin. Sie studierte Malerei, stellte in Dublin aus, ist aber nach ihrer Heimkehr auch hierzulande eine feste Größe in der regionalen Kunstszene geworden.

Auf der Start-up-Meile vertreten ist außerdem die Biosphärenpyramide, eine innovative Gemüseanbaumethode des Luisenthalers Peter Sühlfleisch (Halle 2/JU06). Die Beet-Konstruktion ermöglicht es, auch ohne eigenen Garten Nahrhaftes anzubauen. Die Biosphärenpyramide benötigt weniger Erde als normale Hochbeete und ist praktikabler beim Aufbau auf einem Balkon oder Flachdach.

Längst nicht mehr unbekannt und doch als Start-up unterwegs ist das Lehmwerk von Michael Kockelmann aus Kleinfahner (Halle 2/JU03). Das Bauen mit Lehm ist uraltes Handwerk und macht in Hinsicht auf Nachhaltigkeit und Regionalität einiges besser als Beton und Stahl. Ums Wohnen und nachhaltige Energieerzeugung geht es auch bei der Osolis GmbH & Co. KG (Halle 2/JU04). Osolis bietet Photovoltaik- und Solarprodukte und Dienstleistungen in den Bereichen Elektro, Dach, Zimmerei. Auf Sonnenenergie setzt auch die Solar Mitte GmbH aus Gotha (Halle 2/JU07). Als weitere Start-ups werden Lars Jankow aus Tambach-Dietharz (Halle 2/D07) sowie die Kulturvilla in Schnepfenthal (Halle 3/JU05) angekündigt.

Thüringen-Ausstellung vom 25. Februar bis 5. März in der Messe Erfurt.