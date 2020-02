Volker Klüpfel & Michael Kobr präsentieren in der Lesereihe „Lesen Live" im Kulturhaus Gotha ihr Krimidebüt „Draussen".

Dunkle Geheimnisse im Kulturhaus Gotha

In eine neue Runde geht die Reihe „Lesen Live“. So präsentieren am 11. Februar um 20 Uhr im Gothaer Kulturhaus Volker Klüpfel und Michael Kobr ihr Thriller-Debüt „Draussen“. Bekannt sind die beiden Autoren durch ihre Krimi-Reihe über Kommissar Kluftinger.

In „Draussen“ geht es um Cayenne und ihren Bruder Joshua, die im Wald leben. Sie werden von ihrem Anführer Stephan beschützt und zu harten Kämpfern ausgebildet, denn ein unsichtbarer Feind jagt sie. Klüpfel und Kobr erschaffen ein bedrohliches Szenario, das die Spannung über das gesamte Buch hinweg aufrecht hält. Das Autorenduo bewegt sich aus dem üblichen Krimischema von Mord und Aufklärung heraus und macht einen Ausflug in die Welt der Thriller.

Zur Lesung im Kulturhaus erwartet die Zuhörer neben der Buchvorstellung auch ein locker-unterhaltsamer Abend mit vielen Anekdoten aus dem Leben und Werken der beiden erfolgreichen Schriftsteller.

Weitere Infos gibt es auf www.gotha-adelt.de/lesen-live. Tickets ab 17 Euro sind in der Tourist-Information Gotha, auf www.ticketshop-thueringen.de oder auf www.eventim.de erhältlich.