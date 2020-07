Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Duo-Doppelpack im Tierpark Gotha

Das zweite Konzertwochenende steht im Gothaer Tierpark an. Nach dem Auftakt am vergangenen Wochenende im neuen Konzertgarten des Tierparks kommen die Besucher am 18. und 19. Juli in den Genuss zweier Duo-Besetzungen. Neu hinzu kommt die Märchenstunde am Sonntag um 14 und 15 Uhr, kündigt die Kultourstadt an.

Behle Music bewegt sich am Samstag ab 18.30 Uhr zwischen rhythmisch aufgeladenem Jazz und schwebenden Eigenkompositionen. Das Repertoire weicht von Swing, Bossa, Folk, Pop bis Lounge-Musik. Am Sonntag 17 Uhr präsentieren Juliane Kaufmann und Daniel Schubert aus dem Kreis Gotha, bekannte Lieder in neuem Gewand, aber auch Selbstkomponiertes.

Tickets können online über: www.eventbrite.de erworben werden und berechtigen ab einer Stunde vor Veranstaltungsbeginn zum kostenfreien Betreten des Tierparks. Karten für Kinderveranstaltungen am Sonntag gibt es für 2 Euro zuzüglich des Eintrittspreises an der Kasse.