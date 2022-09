Durststrecke verkürzt

Victoria Augener schreibt über den letzten jüdischen Gottesdienst in Gotha.

1938 brannte die Gothaer Synagoge ab. Brandstiftung zerstörte das Gotteshaus, das erst 1904 fertiggestellt worden war. Dieser Ausbruch antisemitischer Gewalt setzte der gelebten jüdischen Kultur in Gotha ein jähes Ende. So glaubte man nun auch, mit den Achava Festspielen den ersten jüdischen Gottesdienst seit mehr als 80 Jahren in Gotha zu veranstalten. Am Freitag, 16. September, 19 Uhr, wird dafür der liberale jüdische Kantor Yoed Sorek in der Augustinerkirche erwartet.

Ganz so groß wie angenommen ist die Durststrecke aber tatsächlich nicht. Der letzte jüdische Gottesdienst in Gotha fand erst im September 2000 statt. Damals war eine jüdische Begegnungswoche veranstaltet worden.

Dass ein jüdischer Gottesdienst in Gotha etwas so seltenes ist, ist dennoch bedauerlich. Seit dem Mittelalter lebten Jüdinnen und Juden in der Stadt. Um 1900 zählte man rund 300 von ihnen in der Stadt. Der anstehende Gottesdienst ist eine kleine aber wichtige Veranstaltung, die der jüdischen Kultur den Weg zurück in die Stadt ebnet – hoffentlich.