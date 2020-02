Ehepaar Görlach aus Gräfentonna feiert 60 gemeinsame Jahre

Frostig war es damals in Molschleben, erinnert sich Günther Görlach. An dem Tag vor genau 60 Jahren war der Boden derart vereist, dass man ihn mit Diesel aufzutauen versuchte. Immerhin mussten ja die Ehrenpforten befestigt werden, wie es bei Hochzeiten Brauch ist. Frisch geschlagene Nadelbäume vor der Tür, ein Spalier für die frisch gebackenen Eheleute Görlach. Und das Grün scheint Glück gebracht zu haben, denn beide feiern nun diamantene Hochzeit.

Die schönsten Jahre im Eichsfeld verbracht

Heutzutage suchen sich viele Paare ihren Hochzeitstag nach dem Datum aus. Als Günther und Barbara Görlach am 20. Februar 1960 im Alter von 20 Jahren geheiratet haben, hat es gut gepasst. Doch der Grundschullehrer und die Handelskauffrau hatten Wichtigeres im Blick. Fern von der Heimat, im Eichsfeld, wollten sie sich ein gemeinsames Leben aufbauen. Die schönsten Jahre verbrachten sie dort, sagt Günther Görlach, in Birkenfelde, in der Sperrzone nahe der innerdeutschen Grenze. Freunde und Verwandte brauchten Passierscheine um vorbeizukommen. Günther Görlach nahm die Situation mit Humor: „Wir konnten keinen Besuch bekommen, wenn wir das nicht wollten.“

Gekannt hatte sich das Paar schon seit der Grundschule. Barbara Görlach lebte mit ihrer Familie in Molschleben, ihr Günther kam 1945, nachdem seine Familie vom damaligen Reichenberg im Sudetenland übergesiedelt war. Nach acht gemeinsamen Schuljahren war erst einmal Funkstille, sagt Günther Görlach.

Dank der Enkel sind die 80-Jährigen THC-Dauerkartenbesitzer

Er ging nach Eisenach ans Institut für Lehrerbildung, sie machte ihre Mittlere Reife und eine kaufmännische Ausbildung. Kirmestänze und Veranstaltungen des Sportvereins in Molschleben führten sie wieder zusammen. Als Günther Görlach 1978 eine Stelle im Gefängnis in Tonna antrat, ging es zurück in die Heimat ihrer Kindheit.

Sport verbindet die beiden 80-Jährigen auch jetzt noch. Seit 19 Jahren fahren sie in das Fitnessstudio in Elxleben, trainieren an den Geräten und besuchen Kurse zur Stärkung des Rückens. Zudem sind sie stolze Dauerkartenbesitzer für den Thüringer HC – ein Geschenk der Enkel zu Weihnachten. „Seither sind wir dabei geblieben“, erzählt Barbara Görlach. Zu jedem Heimspiel fahren sie und ihr Mann.

So weit weg wie möglich durch die Welt reisen

Ein großes Hobby der beiden ist zudem das Reisen. Schon zu DDR-Zeiten ging es so weit weg wie möglich – nach Sotschi, Kiew und Moskau. Als die Mauer gefallen war, stillten die Görlachs ihr Fernweh unter anderem in China, den USA und Mexiko. Und mit den Enkeln geht es jedes Jahr in eine andere Stadt. Nach London, Helsinki und Budapest steht in diesem Jahr Riga an.

Sind die Koffer wieder ausgepackt, suchen Barbara und Günther Görlach Entspannung in ihrer Wohnung in Gräfentonna. Von Frühjahr bis Herbst beschäftigt sie zudem der Obst- und Gemüseanbau in ihrer Gartenparzelle. Im gemeinsamen Ruhestand bleibt das Paar rührig, und weiß doch, wann es kürzer treten muss.

Die Diamantene Hochzeit soll die letzte große Feier der beiden werden. Neben den beiden Söhnen mit ihren Familien sind allerhand Verwandte und Bekannte eingeladen. An Reisen und Sport wollen die Jubilare jedoch weiter festhalten, so lang es noch geht. In Bewegung zu bleiben hat ihnen in 60 Ehejahren gut getan.