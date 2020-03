Beim Jahresempfang in Ohrdruf ehrte Bürgermeister Stefan Schambach (SPD) die Sportlerin Alexandra Happ, die 2019 den Weltmeistertitel im Kickboxen errungen hatte.

Ehrenamtliche Helfer in Ohrdruf geehrt

Alexandra Happ sorgte beim Jahresempfang der Stadt Ohrdruf für Aufsehen und langanhaltenden Beifall der Gäste, die am Freitagabend in die Goldberghalle gekommen waren. Als sie von Bürgermeister Stefan Schambach (SPD) auf die Bühne gerufen wurde, traute man der Jugendlichen, gar nicht zu, dass sie so einen außergewöhnlichen Sport betreibt, nämlich das Kickboxen.

Und doch geht sie dieser Sportart seit ihrem siebten Lebensjahr nach und holte sich dafür im vergangenen Jahr den Weltmeistertitel. Diese Leistung war Schambach Anlass genug einfach mal für die Leistung Danke zu sagen. Das galt auch für die anderen ehrenamtlichen Bürger, die an dem Abend eine Anerkennung in Form von Gutscheinen und Blumen erhielten, denn dafür soll künftig der Jahresempfang ein Podium bilden.

Das waren für Wölfis Gerhard Brand, der von 1997 bis 2017 als Schiedsmann der Gemeinde zuständig war. Er galt als Initiator, der im vergangenen Jahr ausgerichteten 1240-Jahrfeier des Ortes, wie Wölfis Ortsteilbürgermeister Matthias Siebert (WfO) erklärte. Des Weiteren wurden ehrenamtliche Helfer aus Ohrdruf geehrt, die jeden Jahr zu den Osterfeiertagen die Brunnen der Stadt mit selbstgebastelten Eiern und Girlanden schmücken. Aus Gräfenhain wurde Wegewart Manfred Koch mit einem Gutschein von der Stadtverwaltung Ohrdruf ausgezeichnet. Koch kümmert sich seit 2005 um die Wanderwege rund um Gräfenhain. Vor zwei Jahren erhielt Gunter Hendrich aus Crawinkel das Bundesverdienstkreuz, jetzt schlug ihn Ortsteilbürgermeister Heinz Bley (parteilos) für eine weitere Ehrung vor. Hendrich war von 1987 bis 2010 Ortsbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr. Noch heute ist er eng mit der Feuerwehr verbunden, denn seit 20 Jahren steht er als Vorsitzender dem Feuerwehrverein des Ortsteils vor.

Erstmals konnte Ohrdrufs Bürgermeister Schambach Gäste aus der Partnerstadt Wolfhagen begrüßen. Bereits jetzt laufen die Vorbereitungen für das Partnerschaftstreffen am 3. Oktober.