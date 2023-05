Ein Verein aus Ballhausen will die Erinnerung der Stadt Gotha als „Fliegerstadt“ bewahren und ist an die Stadtverwaltung herangetreten.

Ehrenamtliche wollen an Gotha als Fliegerstadt erinnern

Gotha. Zwei Standorte, eine gemeinsame Geschichte: Ein Verein aus dem Unstrut-Hainich-Kreis regt die Stadt Gotha zur Kooperation an.

Vertreter der Stadt Gotha besuchen kommende Woche die Mahn- und Erinnerungsstätte „Luftkrieg über Mitteldeutschland“ in Ballhausen im Unstrut-Hainich-Kreis. Wie die Stadtverwaltung Gotha am Donnerstag mitteile, habe ein ehrenamtlicher Verein, der sich auch mit der Fliegergeschichte befasst, zu einer Kooperation bei der Aufarbeitung der Geschichte als „Fliegerstadt“ angeregt. In einem ersten Treffen wolle man über eine Zusammenarbeit beraten.