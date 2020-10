Coronabedingt kann in diesem Jahr die Ehrenamtsgala der Stadt Friedrichroda nicht stattfinden, jedenfalls nicht so, wie es vor der Pandemie war. „Wir haben uns trotzdem entschieden, die ehrenamtlich Tätigen und Vereinsvorsitzenden zu würdigen und sie deshalb zu einem Outdoor-Treff im Kurpark eingeladen“, sagt Monika Siede, Geschäftsführende Beamtin der Stadt Friedrichroda. Die Freiluft-Gala soll am Dienstag, dem 13. Oktober, vor dem Musikpavillon im Kurpark stattfinden. „Wir freuen uns auf kurzweilige Unterhaltung, gute Gespräche und Versorgung und achten auch dabei aufs Einhalten der Hygienebestimmungen“, so Siede. Immerhin 61 Vereine gibt es in der Stadt Friedrichroda und ihren Ortsteilen Finsterbergen, Ernstroda und Cumbach.