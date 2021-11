Ehrennadel in Gold für Gothaer Ingenieur

Gotha. Gunter Lencer wird in Erfurt geehrt. In Gotha hatte er 31 Jahre lang ein Vermessungsbüro betrieben.

Die Ehrennadel in Gold der Ingenieurkammer Thüringen konnte nun Gunter Lencer entgegennehmen. Der Gothaer, der 1990 ein Vermessungsbüro in der Margaretenstraße aufbaute und dieses bis zur Übergabe an seinen Nachfolger dieses Jahr betrieb, wurde für das Engagement in seinem Berufsstand gewürdigt. Lencer ist langjähriges Vorstandsmitglied der beruflichen Selbstverwaltung.

Seit der Kammergründung 1994 unterstütze Lencer die Ingenieurkammer in unterschiedlichen Ämtern und Funktionen, so der Präsident der Kammer, Elmar Dräger, in seiner Laudatio. Sein besonderes Anliegen sei es, die öffentliche Wahrnehmung des Berufsstandes zu fördern. „Es reicht nicht aus, großartige Bauwerke zu planen, um auf sich aufmerksam zu machen. Die Bedeutung von Ingenieurleistungen muss auch angemessen kommuniziert werden, denn nahezu alle Lebensbereiche sind auf anwendungsbereites Ingenieur-Knowhow angewiesen“, so Dräger.

„Aktive Ehrenamtsausübung ist der bewusste Einsatz von Lebenszeit im gesellschaftlichen Interesse. Personen, die sich ehrenamtlich engagieren, gebührt unser herzlicher Dank. Die Verdienste von Herrn Gunter Lencer sind dafür beispielgebend“, sagte Susanna Karawanskij (Die Linke), Thüringer Ministerin für Infrastruktur und Landwirtschaft.