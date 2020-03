Walter Osse (Mitte) ist in Wandersleben das Große Brandschutzehrenzeichen am Bande, Stufe 1, des Thüringer Feuerwehr-Verbandes verliehen worden. Auch Wolfgang Wüstemann (84) von der Wanderslebener Feuerwehr ist damit für 60 Jahre Mitgliederschaft in der Feuerwehr ausgezeichnet worden. Von links: Olaf Broneske (1. Beigeordneter der Gemeinde Drei Gleichen), Wehrführer Mario Spittel, Walter Osse, Sebastian Went vom Kreisfeuerwehrverband Gotha und Vereinsvorsitzender Uwe Hasert zur Jahreshauptversammlung des Feuerwehrvereins Wandersleben.

Ehrung der ältesten Kameraden

Den schönsten Augenblick zur Jahreshauptversammlung des Feuerwehrvereins Wandersleben gab es gleich zu Beginn. Die ältesten Kameraden der Alters-und Ehrenabteilung, Walter Osse (86 Jahre) und Wolfgang Wüstemann (84), wurden in Dank und Anerkennung für 60-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr und Wirken für das Gemeinwohl das Große Brandschutzehrenzeichen am Bande, Stufe 1, des Thüringer Feuerwehrverbandes verliehen. Die Auszeichnung haben am Freitagabend Sebastian Went vom Kreisfeuerwehrverband Gotha und der erste Beigeordneten der Gemeinde Drei Gleichen, Olaf Broneske, überreicht. Wehrführer Mario Spittel und Vereinsvorsitzender Uwe Hasert gratulierten den Jubilaren. Weil Wüstemann seine Auszeichnung aus gesundheitlichen Gründen nicht zur Jahreshauptversammlung in Empfang nehmen konnte, wurde sie ihm am Samstag in seiner Wohnung persönlich übergeben worden, berichtet Hasert.

Walter Osse (86) erhält von Sebastian Went für 60-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr das Große Brandschutzehrenzeichen am Bande, Stufe 1, des Thüringer Feuerwehr-Verbandes. Die Auszeichnung ist auch Wolfgang Wüstemann (84) verliehen worden. Foto: Uwe Hasert

Der Verein bestand zum Jahresende 2019 aus 59 Mitgliedern, davon sind 20 fördernde Mitglieder. Mit ihrer Hilfe wurden vergangenes Jahr unter anderem das Knutfest, der Gemeindefrühjahresputz und Maibaumsetzen durchgeführt oder unterstützt. „Das funktioniert nur durch die fleißige Arbeit vieler Vereinsmitglieder, Kameradinnen und Kameraden“, sagt Vereinsvorsitzender Hasert.

Kassierer Hans-Herbert Müller legte den Kassenbericht dar und Kassenprüfer Dieter Honauer bestätigte, dass es keine Beanstandungen gab. Jan Eißer und Dieter Honauer sind zur Jahreshauptversammlung wieder als Kassenprüfer im Amt bestätigt worden, einstimmig. Als nächsten Höhepunkt bereitet der Verein das Maibaumsetzen vor, das am 30. April wieder am Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Wandersleben gefeiert werden soll. Nach zwei Jahren ist für den 12. und 13. September 2020 wieder eine Vereinsfahrt geplant. Diesmal soll die Fahrt nach Potsdam und Berlin gehen.