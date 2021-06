Eigenheimbau im Kreis Gotha boomt

Kreis Gotha. Trotz Krise verwirklichen sich viele Landkreisbewohner den Traum vom eigenen Haus.

Ein- und Zweifamilienhäuser dominieren den Wohnungsbau im Landkreis Gotha. Von 114 fertiggestellten Neubauten 2020 enthielten gerade einmal sieben Gebäude drei und mehr Wohnungen. Das geht aus Zahlen des Thüringer Landesamts für Statistik hervor. Thüringenweit stieg demnach die Zahl der fertiggestellten Einfamilienhäuser um fast ein Fünftel.

Nachdem in dem vergangenen Jahren weniger Eigenheime gebaut wurden, erfuhr die Entwicklung 2020 einen Aufwind. 18,7 Prozent, also 301 mehr Eigenheime wurden in Thüringen fertiggestellt. Im Kreis Gotha wurden im vergangenen Jahr 114 Wohnhäuser und 269 Wohnungen neu gebaut. Bestehende Gebäude mit eingerechnet, wurden die Bauarbeiten an 294 Häusern abgeschlossen. Immer mehr Thüringer übernehmen selbst die Rolle des Bauherren. 70,4 Prozent der Neubauten wurden privat gebaut, 15 Prozent mehr als 2019. Rund ein Viertel entfällt auf Unternehmen. Öffentliche Bauherren sind mit 1,5 Prozent Anteil kaum für fertige Wohnungen verantwortlich. Weitaus mehr Wohnraum als jetzt wurde in den Nachwendejahren geschaffen. 1997 wurde ein Höchststand mit rund 22.000 Wohnungsfertigstellungen erreicht. 2020 wurden 4773 Einheiten bezugsfertig.