Ein Baum voller Wünsche in Gotha

Jährlich organisieren die Mitglieder der Thüringer Arbeitsloseninitiative Talisa in Gotha für benachteiligte Erwachsene und ihre Kinder eine Weihnachtsfeier. Aufgrund der aktuellen Situation musste diese allerdings abgesagt werden. Um den Kindern trotzdem die Freude auf das Fest zu ermöglichen, startete der Verein die Aktion „Baum der Wünsche“.

Ob Gutschein, Telefonkarte, Spielzeug oder Buch – alle Wünsche, die die Kinder hier äußern, sollen in Erfüllung gehen. Deshalb wurde von Talisa die Möglichkeit an einem geschmückten Weihnachtsbaum, der im Eingangsbereich von Talisa in der Humboldtstraße steht, ihren Wunschzettel zu hängen. Schon baumeln bereits einige Zettel in den Zweigen. Regionalleiterin Dana Frank vom Verein, rechnet bis zum Nikolaustag, dann endet die Aktion, mit bis zu 30 Wünschen. Deshalb wurde ein Limit bis 20 Euro gesetzt.

Für den Gothaer Landtagsabgeordneten Matthias Hey (SPD) ist das eine tolle Idee. Mit einer Spende von 150 Euro will er dem Verein einen finanziellen Anschub für diese Aktion geben. „Diesmal wird wegen Corona auch Weihnachten anders sein als in den Jahren zuvor. Wir reden viel über Leidtragende in der Krise aus allen möglichen Bereichen, aber wir dürfen gerade jetzt benachteiligte Kinder nicht vergessen, und deshalb finde ich diese Idee so gut“, sagt Hey.

„Jedes Geschenk kommt an“, so Dana Frank. Das Team, dazu gehören sieben Mitarbeiter und drei Ehrenamtliche, betreut rund 25 Kinder unterschiedlichen Alters. Viele Eltern können ihren Kindern kaum etwas unter den Weihnachtsbaum legen, deshalb entstand diese pfiffige Idee. Natürlich ist Talisa auf Hilfe angewiesen. Interessierte können entweder unter Telefon: 03621/891 193 anrufen oder selbst vorbeikommen und einen Wunsch erfragen, der am Baum hängt.