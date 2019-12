Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ein bewegtes Arbeitsleben und viel Verständnis füreinander

Im einstigen FDJ-Jugendklubhaus, wo heute in Gotha die Seniorenresidenz Prinzenpalais steht, lernten sich Heidi und Gert Hochberg vor 60 Jahren auf dem Tanzboden kennen. Das war 1952, im Verlauf einer Weihnachtsfeier. Da waren die beiden gerade 14 Jahre alt, sieben Jahre später heirateten sie. Es folgten die Jahre der Ausbildung und damit häufiger räumlicher Trennung. Heidi lernte in der Gothaer Betriebsstätte des Gummiwerkes, arbeitete dort bis Juni 1991 als technische Angestellte. Gert lernte im späteren Getriebewerk Dreher, absolvierte in Halle die Arbeiter- und Bauernfakultät, studierte dort an der Universität Ökonomie und kehrte später in seinen Lehrbetrieb zurück. Er war unter anderem von 1977 bis 1990 Personalleiter.

Zur Wendezeit wurde Heidi arbeitslos, aber das Arbeitsleben war noch nicht zu Ende. Mit 54 Jahren eröffnete sie die „Pension Heidi“, die sie fast zwei Jahrzehnte leitete. Gert fand bis zur Rente eine neue Aufgabe im Arbeitsamt.

Seine Freizeit widmete er dem Fußball, war Spieler wie auch Übungsleiter für den Nachwuchs. Gern besuchten die Eheleute mit ihren beiden Söhnen die Spiele des Siebleber Fußballvereins, auch auswärts. Ein Hobby von Gert ist auch das Skatspielen. Beide lesen sie jeden Tag Zeitung.

Inzwischen sind die Eheleute 81 Jahre alt und freuen sich über fünf Enkel und einen Urenkel. Gegenseitige Achtung und der Wille, gemeinsam Probleme zu lösen und nicht vor schwierigen Aufgaben zu kapitulieren, gehörten dazu, um den Lebensweg so lange Zeit gemeinsam zu gehen. Es gebe aber kein Patentrezept, antworten sie auf die Frage, was die Ehe zusammenhielt.

Die schönsten Ereignisse ihrer gemeinsamen Zeit seien die Geburt ihrer Kinder und gemeinsame Urlaubsreisen gewesen. Sie führten sie unter anderem nach Tunesien, in die Türkei, nach Griechenland, Spanien, Bulgarien, in die Tschechei, nach Polen, in die Vereinigten Arabischen Emirate und nach Gran Canaria. Von ihrem vierten bis zu ihrem 14. Lebensjahr war Enkelin Maria immer gern mit auf den Reisen.