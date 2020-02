Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ein Buch im Quartal

Ich bin zu selten in meiner Lieblingsbuchhandlung. Dabei bin ich oft in Buchläden, nur eben nicht in dem einen, der selten auf meinem Weg liegt.

Fast jedes Mal, wenn ich in einer Innenstadt unterwegs bin, streife ich durch Reihen von Bücherregalen. Manche Buchläden sind ein Spiegelbild ihrer Betreiber, die jeden ihrer Titel mit Sorgfalt auswählen und für jeden Kunden eine leidenschaftliche Empfehlung parat haben. Doch diese Kleinode sind selten geworden, verdrängt durch Händlerketten, die weniger auf den Inhalt und mehr auf Rabatte setzen. Hinzu kommt der Versandhandel. Kunden auf Dauer an sich zu binden, wird für eigenständige Geschäfte nicht nur im Buchhandel immer schwerer.

Meiner Lieblingsbuchhandlung habe ich nun das Versprechen gegeben, mindestens einmal im Quartal dort ein Buch zu kaufen. Der kleine Laden ist Partner der Büchergilde und bietet Ausgewähltes vergünstigt an. Die Bedingung ist, mindestens einmal in drei Monaten etwas zu kaufen, sonst wird eine Buchempfehlung nach Hause geschickt.

Könnte dieses Prinzip nicht auch mit anderen Waren umgesetzt werden? So könnte der Kunde, der jede Woche zum Bäcker kommt, sein Brot günstiger kaufen. Über Sinn und Unsinn solcher Geschäftsstrategien lässt sich diskutieren, doch es braucht sie, auch in Gotha, um den lokalen Handel am Leben zu erhalten.