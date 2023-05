Ein Drittel mehr Baugenehmigungen in Gotha

Gotha. Demnächst könnte es grünes Licht für die Investition der Saller-Gruppe in der Gothaer Gartenstraße geben.

Im ersten Quartal dieses Jahres wurden ein Drittel mehr Baugenehmigungen erteilt als in dem Zeitraum des Vorjahres. „Das spricht dafür, dass sich Menschen dazu bekennen, in Gotha zu investieren“, sagte Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) im Stadtrat.

Er erwähnte die Investitionen in alte Industriebrachen, wie in der Gayerstraße oder der Uelleber Straße. Kreuch hofft, dass es bald grünes Licht für die Investition der Saller-Gruppe in der Gartenstraße geben kann.