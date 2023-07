Ein extra Schild für E-Roller gibt es in Gothas City

Erweiterte Mobilität mit Erlaubnis gibt es auch in der Fußgängerzone.

In Gothas Innenstadt ist das Radfahren erlaubt. Darauf wird für die Fußgängerzone durch Verkehrsschilder „Radfahrer frei“ mit dem Drahtesel-Piktogramm hingewiesen. Wobei erlaubt in diesem Fall Schrittgeschwindigkeit bedeutet.

In der Gothaer Fußgängerzone ist auch das Fahren mit dem Fahrrad und E-Rollern - auch E-Scooter genannt - erlaubt. Foto: Claudia Klinger

Die Radfahrer sind allerdings nicht mehr allein. Neuerdings ergänzt ein weiteres Symbol die Nutzbarkeit der Straßen und Plätze in Gothas Zentrum, auf denen Fußgänger aber weiter Vorrecht genießen: Das Bild zeigt einen Roller mit kurzer Schnur und Stecker und stellt Elektrokleinstfahrzeuge dar, also E-Roller oder E-Scooter, wie sie genannt werden, die in Deutschland seit vier Jahren genutzt werden können.

Was für die Fußgängerzone extra ausgewiesen ist, fehlt an anderer Stelle. So dürfen Elektro-Roller auch auf Radwegen, auf kombinierten Fuß- und Radwegen sowie auf Fahrradstraßen verkehren. In Gotha kommen dafür und in der Fußgängerzone erst mal nur private E-Scooter in Betracht, denn die beiden Verleihfirmen, die sich in der Stadt versucht haben, stellten den Betrieb jeweils nach wenigen Monaten wieder ein.