Ein Helferverein für die THW-Helfer in Gotha

Auch ein Helfer braucht mal Hilfe. In diesem Fall betrifft es die bestens ausgebildeten Mitglieder des Gothaer Ortsverbandes des Technischen Hilfswerkes (THW). Die erfüllen zwar prompt und zuverlässig ihre Aufgaben, Spendengelder einwerben oder gar solche entgegennehmen, dürfen sie allerdings nicht. Das verhindert das Statut des Bundesverbandes.

Und sie sind auch nicht in der Lage, laut und ausgiebig die Trommel für ihren Verein zu schlagen, damit dessen Mitgliederzahl steigt. Dafür nutzten sie ihre Zeit, um sich auf ihrem Fachgebiet aus- und weiterzubilden. Tja, und weil ihnen dergestalt die Hände gebunden sind, gründeten sie den Verein der Helfer und Förderer des Technischen Hilfswerkes Gotha. „Das“, sagt Mitglied Jens Wappler, „ist ein langer Name, weshalb wir uns kurz Helferverein nennen.“

Und der hat sich unter Leitung von Mathias Kilian, der ebenso wie Wappler Mitglied im THW ist, für 2020 eine ganze Menge vorgenommen. Doch als die Helfer so richtig loslegen wollten, machte ihnen die Coronakrise einen Strich durch die Rechnung. So lang auch die Liste der Veranstaltungen ist, „Tatendrang und Ideenverwirklichung war Einhalt geboten“, sagt Wappler. Nun ja, die THW-Spezialisten aus Gotha hatten auch andere Aufgaben zu erfüllen – ebenfalls corona-bedingt.

„Eine unserer speziellen Fachgruppen kümmert sich, übrigens als einzige in Thüringen, um schweren Transport. Hier waren wir im Frühjahr bei der Verteilung von Schutzausstattungen unterwegs, bis weit hinein nach Nordrhein-Westfalen“, erzählt Kilian. „Es gab rund 25 Einsätze. Unser Sattelzug fuhr auch bis ins griechische Flüchtlingslager Moria mit Hilfsgütern.“ Allerdings saßen beim Auslandseinsatz keine Gothaer am Steuer. Dazu fehlt noch die Befähigung für die Mitstreiter in der jungen Fachgruppe. Die Qualifikation dafür ist jedoch längst ins Auge gefasst.

Die Fahrzeuge tragen das Kennzeichen des THW. „Wir möchten jedoch deutlich machen, dass wir aus Gotha kommen“, sagt Mathias Kilian. Und so bekamen alle Fahrzeuge entsprechende Aufkleber. Möglich machte das der Helferverein. Gemeinsam mit der Firma Nann-Design aus Gotha wurden die entsprechenden Aufkleber entwickelt, dazu noch etliches Werbematerial mehr. Dabei konnte sich der Helferverein neben der fachlichen Beratung durch die Werbeagentur auch über Spenden freuen. „Die finanzielle Unterstützung, die wir durch Nann-Design bekamen, beläuft sich auf rund 1000 Euro“, freut sich Jens Wappler.

Der Ortsverband des Technischen Hilfswerkes in Gotha zählt zu den kleinen in der Republik. Und er ist der jüngste von 669 bundesweit. Nach ihm gab es keine Neugründung mehr. Was jedoch die Aktivitäten angeht, können die Gothaer mit den großen Ortsverbänden durchaus mithalten. Neben der Grundausstattung, über die alle THW-Sektionen verfügen, haben sie zwei spezielle Fachgruppen, nämlich die Elektroversorgung und den schon erwähnten schweren Transport. Erstere hilft, wenn der Strom aus der Steckdose ausfällt.

39 Mitglieder zählt der Gothaer Ortsverband, Männer und Frauen, die sich Helfen im Ehrenamt zur Aufgabe gemacht und sich dafür Spezialwissen angeeignet haben. Wobei, ein paar mehr Frauen stünden dem Verband gut zu Gesicht, befindet Kilian. Stolz ist er, dass 22 Kinder- und Jugendliche in der Gothaer THW-Jugend engagiert sind. „Leider hat auch hier das Corona-Virus das Verbandsleben über lange Zeit zum Erliegen gebracht. Aber wir haben den Kontakt aufrechterhalten. Zum Kindertag haben wir jedes einzelne Mitglied der THW-Jugend besucht und mit einem kleinen Präsent überrascht.“

Wer Interesse hat, Mitstreiter des THW zu werden: Jeden zweiten und vierten Samstag im Monat treffen sich die Mitglieder in der Schlegelstraße 13. Außer, wenn coronabedingt auch beim THW das Verbandsleben auf Sparflamme läuft.