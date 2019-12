Ein Konsum für Finsterbergen

Der Dorfkonsum in Ballstädt macht Schule. Ähnlich wie im Dorf am Rande der Fahner Höhe soll auch in Finsterbergen ein Laden für Waren des täglichen Bedarfs eröffnet werden.

Es hat sich eine Gruppe von Initiatoren formiert, die das anschieben will. Gudrun Zunft, Edgar Burkhardt, Christian Friedrich, Lothar Groß und Ortsteilbürgermeister Gerhard Werner (CDU) möchten das mit dem Bürgermeister der Stadt Friedrichroda, Thomas Klöppel (parteilos), forcieren. „Wir wollen damit die Versorgung der Bevölkerung verbessern“, beschreibt Klöppel den Beweggrund.

Im Vergleich zu anderen Orten ist es darum in dem Kurort nicht schlecht bestellt. Es gibt immerhin einen Bäcker- und zwei Fleischerläden in Finsterbergen. Doch Fehlanzeige, was die anderen Dinge des täglichen Bedarfs betrifft. Und zu wenig für einen Ort von rund 1400 Einwohnern. Das Lebensmittelgeschäft Löhr hatte vor etwa zwei Jahren geschlossen. Zwar fahre täglich der Bus sechsmal nach Friedrichroda zu den dortigen Supermärkten, aber angesichts von Urlaubern im Ort und zahlreichen älteren Bewohnern sei ein Konsum durchaus angebracht, findet Klöppel.

Finsterbergen zählt derzeit etwa 1400 Einwohner. Foto: Wieland Fischer

So haben die Initiatoren sich in den Norden Landkreises Gotha aufgemacht und den Konsum in Ballstädt angesehen, dessen zwei Verkaufsräume, Imbissecke mit Tisch und Sitzplätzen, Außen- sowie Innenlager. Sogar ein drahtloser Hotspot für schnelles Internet kann in der Verkaufsstelle genutzt werden. Seit vier Jahren betreibt eine Genossenschaft mit aktuell 56 Mitgliedern den Dorfkonsum in Ballstädt. Der war mit Mitteln des EU-Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) entstanden. Ohne die 19.548,29 Euro wäre das Projekt nicht begonnen worden, bekundete erst vor wenigen Tagen Ballstädts Ortsteilbürgermeister Horst Dünkel (CDU), auch Vorsitzender der Genossenschaft. Dünkel war Anfang Dezember mit einem Vertreter der regionalen Aktionsgruppe, die sich um Fördermittel kümmert, in Brüssel, um anlässlich des Endes der aktuellen Förderperiode von dem Erfolgsprojekt im Dorf zu informieren (wir berichteten am 3. Dezember).

Mit den in Ballstädt gesammelten Erfahrungen haben die Finsterberger Initiatoren per Umfrage ermittelt, wer ihr Projekt unterstützen würde. Fast 400 Haushalte und Einzelpersonen hätten ihr Interesse bekundet. Darauf lasse sich aufbauen, sagt Klöppel. Die Gesellschaftsform, die den Dorfkonsum einmal tragen soll, stehe noch nicht fest.

Als möglicher Partner ist mit dem Institut für Nahversorgungsservice aus Seßlach in Oberfranken Kontakt aufgenommen worden. Das habe bereits mehr als 60 solche Ladengründungen unterstützt. Vergangene Woche ist das Vorhaben in der „Linde“ mehr als 200 Finsterbergern vorgestellt worden. Per Fragenkatalog soll der Bedarf ermittelt werden. Auch eine Potenzialanalyse wäre sinnvoll, findet der Bürgermeister. Am Ende müsse sich das Geschäft rentieren. „So ein Laden steht und fällt mit den Leuten, die ihn nutzen.“ Der Stadtrat Friedrichroda will die Initiative unterstützen und hat 5000 Euro für die Erststudie bewilligt. Die weiteren Schritte will man mit der zu gründenden Gesellschaft abstimmen.