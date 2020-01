Ein Mord als Kunstwerk im Gothaer Kulturhaus

Seine perfiden Mordpläne skizziert ein Serienkiller in Diagrammen und steigert damit seine Lust am Morden. Ihm auf den Fersen ist Hauptkommissar Kiefer Larsen. Für dessen Story schöpft Autor Axel Petermann, einst Leiter der Mordkommission in Bremen, aus eigenen Erfahrungen, wie er im Vorfeld seiner Lesung im Kulturhaus verrät. Damit eröffnet er die Reihe „Lesen live“ 2020.

Ihr aktuelles Buch gehört dem Genre True Crime an, ist also von tatsächlichen Kriminalfällen inspiriert. Worum geht es in „Die Diagramme des Todes“?

Es geht um einen Serienmörder, der seine Taten in gewisser Weise als Kunstwerke versteht. Er ist auf der Suche nach dem perfekten Mord und will dabei seinen morbiden Imaginationen so nahe wie möglich kommen. Deshalb zeichnet er sogenannte Fantasie-Diagramme, die einzelne Sequenzen seiner Szenarien beschreiben. Das ist sicherlich ein sehr ungewöhnliches Vorgehen, wie ich es auch noch nie erlebt habe.

Haben Sie den Mörder persönlich kennengelernt?

Ja, ich habe seine Taten ja aufgeklärt und ihn später sehr häufig in der Forensik besucht und mich mit ihm über seine Morde ausgetauscht. Ich wollte von ihm erfahren, wie sich seine Fantasien entwickelten und was ihn antrieb. Nach und nach fasste er Vertrauen zu mir und ließ mich an seinen Imagination teil haben. Auch das war eher ungewöhnlich, denn normalerweise bewahren die Täter ihre Fantasien und wollen niemanden daran teilhaben lassen.

„Die Diagramme des Todes“ ist Ihr zweites Werk mit Claus Cornelius Fischer. Wie kam es zur Zusammenarbeit?

Meine Sachbücher waren Bestseller. Einige dienten als Vorlagen für den Frankfurter Tatort. Das hat mich natürlich sehr erfüllt, aber etwas fehlte mir: Ich wollte schon immer Thriller über meine Fälle und die Protagonisten schreiben. Doch irgendwie hat es mit dem Umschalten auf das andere Genre nicht so recht geklappt. Und da freute es mich sehr, als der Verlag mich eines Tages fragte, ob ich mir eine Zusammenarbeit mit Claus Cornelius Fischer vorstellen könnte.

Welcher Charakter von „Die Diagramme des Todes“ ist Ihnen am nächsten?

Meine Nähe sehe ich bei meinem Kommissar, Kiefer Larsen, der natürlich nicht mein Alter Ego ist, jedoch manches von mir vererbt bekommen hat, ohne mein zweites Ich zu sein. Ich mag Larsens Herangehensweise an die Rätsel der Taten, das Einswerden mit dem Tatort und sein Schlüpfen in die krude, morbide und pathologische Gedankenwelt des Mörders. Seine Ausdauer. Da könnte ich manchmal wirklich neidisch werden.

Warum haben Sie sich damals für eine Ausbildung bei der Polizei entschieden?

Meine Zeit bei der Polizei sollte nur sehr begrenzt sein. Genauer gesagt lediglich 18 Monate als Ersatz für den Wehrdienst – oder, wie wir Ende der 60er Jahre sagten, für den Kriegsdienst. Doch dann geschahen mehrere Zufälle, die fortan mein Leben bestimmen sollten. Ein Kommissar unterrichtete mich und berichtete dabei anschaulich und spannend über Morde, die sich in Bremen ereignet hatten. Hinzu kam ein Mord an einer jungen Frau, die in den Mai getanzt hatte und mit dem Zug nach Hause fahren wollte, dort jedoch nie ankam, da ihr Mörder auf sie am Bahndamm gewartet hatte. Diesen Fall wollte ich aufklären und so blieb ich bei der Polizei. Es sollte nahezu vierzig Jahre dauern, bis ich den Mord aufklären konnte.

Gibt es Mordfälle, die Ihnen auch bis heute noch im Kopf geblieben sind?

Es sind tatsächlich einige Fälle, die mich noch heute beschäftigen, über die ich auch in meinen Büchern geschrieben habe. Etwa die beiden Frauen, die in einer Nacht in Bremen und Bremerhaven mit derselben Waffe erschossen wurden. Der Täter wurde nie gefunden. Oder der Serienmörder, der Prostituierte tötete, um seinen bizarren Fantasien auszuleben und Diagramme über seine Gefühle bei den Morden zeichnete. Ach, es sind so viele Verbrechen und damit einhergehende Reminiszenzen, die ich mit mir herumtrage.

Wie stecken Sie all die Eindrücke, die sie als Kriminalkommissar bekommen haben, weg?

Das frage ich mich auch manchmal. Vermutlich bin ich im Laufe der Jahre einfach abgeklärter geworden, lasse nicht mehr alle Emotionen wie zum Anfang meiner kriminalistischen Karriere zu und sicherlich hat es mir auch geholfen, dass ich meine Erfahrungen in den Büchern aufgeschrieben habe und darüber auch in Gotha berichten werde.

Was erwartet das Gothaer Publikum heute Abend bei Ihrer Lesung?

Das Publikum wird sicherlich einen spannenden Abend erleben, denn es ist keine klassische Lesung. Natürlich werde ich über mein (Ermittler-)Leben sprechen, die eine oder andere Anekdote vortragen und aus den Diagrammen lesen. Ich möchte, dass trotz all des Schreckens der Taten auch gelacht werden kann, dem Publikum jedoch immer wieder ein Schauder den Rücken herunter läuft und es dabei versteht, wie dieser Mörder tickte und weshalb er die Diagramme des Todes zeichnete.

Axel Petermann ist heute um 20 Uhr in der Reihe „Lesen live“ im Kulturhaus Gotha zu erleben. Letzte Restkarten gibt es auf www.ticketshop-thueringen.de.