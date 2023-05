Ein Nachbar, Kollege und Freunde, der fehlt

Victoria Augener schreibt über Verluste in der Ukraine und die Wirkung auf Deutschland.

Zehntausende Ukrainerinnen und Ukrainer sind in Thüringen angekommen. Sie sind inzwischen Nachbarn, Freunde, Kollegen. Gerade im Ländlichen erlebe ich die Bemühungen beider Seiten, gut miteinander auskommen zu wollen.

Redakteurin Victoria Augener Foto: Lutz Prager

Y. lernte ich an einem Wintermorgen kennen. Wir mühten uns daran ab, Weidenzweige auf Haufen zu schichten. Die Arbeit schien endlos, doch dann kam Y. mit dem Radlader um die Ecke. Schon vor dem Krieg war er für Arbeit in der Landwirtschaft nach Deutschland gekommen. Völlig selbstverständlich hatte er sich an einem seiner wenigen freien Tag die Schlüssel geschnappt und erledigte die Aufgabe in wenigen Minuten. Bei unserem Dank winkte er nur ab und lächelte.

Lebenszeichen aus dem Kriegsgebiet

Y. war bald überall dabei, wenn es was zu tun gab, aber auch wenn es was zu feiern gab. Bis zum 24. Februar 2022. Als die Nachricht vom Angriff Russlands nach Deutschland drang, wollte er zurück in die Ukraine. Man hielt Kontakt über Kurznachrichten und Videochats. Gezeichnet von den Strapazen aber optimistisch blickte er von dem kleinen Bildschirm, vor dem wir uns drängten, um ihn zu sehen.

Dass Y. einige Monate später an die Ostfront versetzt werden sollte, nahmen wir mit Bauchschmerzen wahr. Doch immer bestand die Hoffnung, dass Y. bald wieder zwischen uns sitzen würde, so wie wir ihn kennen: ruhig, aber immer mit einem verschmitzten Lächeln.

Die Hoffnung erfüllt sich nicht. Am Himmelfahrtstag kam die Nachricht aus Bachmut.

Die Gefallenenzahlen steigen täglich, doch Y. führt uns vor Augen, dass hinter jedem dieser Tausenden ein Schicksal steckt, dass jeder Tod eine Lücke reißt. In der Ukraine, aber auch in Deutschland.