Ein Nachruf: Visionär und Macher

Hörselgau. Zum Tod des ehemaligen Hörselgau-Bürgermeisters Rolf Frühauf

Rolf Frühauf hatte als Bürgermeister der Gemeinde Hörselgau nach der Wende Großes vor. Er wollte das Beste für seinen Ort, und ging das mit Elan an. Er wusste seinen Gemeinderat hinter sich und verwirklichte ein Projekt nach dem anderen. Unter seiner Leitung entstand das Gewerbegebiet Hörselgau / Waltershausen-Nord, wurde das Gummiwerk Hörselgau abgerissen und das Areal in einen Park mit Teich und Spielplatz verwandelt. Aus dem alten Versandhaus des Gummiwerkes entstand das neue Feuerwehrgebäude. Er erwirkte den Rückkauf des Kulturhauses von Phönix, trug zum Erhalt der Grundschule und des Kindergartens im Ort bei, dass sich im Gewerbegebiet Firmen wie Motex und Rhenus ansiedelten.

Um die Arztpraxis im Dorf zu erhalten, wandte er sich an die Kassenärztliche Vereinigung und an das ZDF. Ein neues Wohngebiet entstand in der Gemeinde, und durch das Dorferneuerungsprogramm konnte der Ortskern umgestaltet werden. Im Nachgang hört sich alles sehr einfach und gut an, doch jedes dieser Projekte kostete unendlich viel Zeit, Mühe, Planung. Ablehnungen blieben nicht aus.

Abriss des Gummiwerks und Neuansiedlungen im Gewerbegebiet

Den Erhalt des alten Gummiwerkes, mit seinen 700 Beschäftigten der größte Arbeitgeber im Ort, konnte Rolf Frühauf nicht erreichen, obwohl er nichts unversucht gelassen und selbst den damaligen Innenminister Franz Schubert nach Hörselgau eingeladen hatte, um ihm voll stolz die lange Tradition der Herstellung des Feuerlöschschlauches zu zeigen. Die Firma Eschbach übernahm dann die Produktion in Ohrdruf und einen Teil der Arbeiter.

Rolf Frühauf scheute sich nicht, persönlich bei der Treuhand in Berlin vorzusprechen und über Grundstücke zu verhandeln. Zusammen mit der Gemeinde Fröttstädt entstand das Gewerbegebiet am Bahnhof mit der B+H-Spedition und Ohra-Hörselgas.

Für die vielen Vereine in Hörselgau hatte er ein offenes Ohr und unterstützte sie im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten.

Als der Kindergarten in den 90ern wegen der geringen Kinderzahl nicht mehr zu finanzieren war und das Aus drohte, rettete der Plan, einen Hort im Kindergarten anzubieten, die Einrichtung. Sie wurde so gut angenommen, dass es einige Jahre zwei Horte im Ort gab.

Rolf Frühauf, von dessen Ideen und Plänen Hörselgau und die Landgemeinde Hörsel heute profitieren, ist im Alter von 68 Jahren verstorben.

Autorin Sabine Simon ist aus Hörselgau.