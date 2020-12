Ein Schaltjahr geht zu Ende

Licht am Ende eines langen Tunnels ist in Sicht. Die Corona-Pandemie und ihre Folgen sind der Tunnel, die ersten Impfungen gegen die Covid-19-Infektionen, die nun auch im Landkreis Gotha in Altenheimen begonnen haben, stellen das Licht dar. Das lässt auf ein Ende der Corona-Pandemie hoffen.

Das Covid-19-Virus und seine Folgen haben uns über Wochen und Monate in Atem gehalten, regelrecht gefangen genommen, wenn wir an das erste Herunterfahren des öffentlichen Lebens im März und die aktuelle Lage im Land denken. Worte wie Shutdown oder Lockdwon sind zum Allgemeingut geworden.

Dabei hatte sich das Jahr 2020 noch ganz „normal“ angelassen. Doch das war trügerisch. Mancher sagte mit Blick auf das Schaltjahr 2020 Ungemach vorher. Bedauerlicherweise hat sich das an vielen Stellen und für viele Menschen bestätigt. Fast ein jeder ist wegen Corona vor bis dato nicht für möglich gehaltene Herausforderungen gestellt worden.

Sie sind noch nicht vorbei. Wie schwierig der Umgang mit der gefährlichen Krankheit und der Kampf gegen sie sind, verdeutlicht die Tatsache, dass bis zum heutigen Tag nicht bekannt ist, wo im Landkreis Gotha ein Impfzentrum eingerichtet wird. Selbst das Landratsamt vermag das nicht zu sagen. Land und Kassenärztliche Vereinigung halten sich nach wie vor bedeckt.

Immerhin sind jetzt mobile Impfteams unterwegs. Das stimmt hoffnungsvoll.