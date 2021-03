Die Thüringer Trachtenjugend mit ihrem Leiter Dirk Koch will zur "Thüriade", die anlässlich der Buga in Erfurt stattfindet, einen Blütenteppich präsentieren. Dazu werden gestickte Blüten benötigt, wie sie hier von Eva Kowalewski, Geschäftsführerin des Landestrachtenverbandes, gezeigt werden.

Wechmar. Der Landestrachtenverband will zur Thüriade auf der Buga in Erfurt einen Blütenteppich aus gestickten Blüten präsentieren.

Große und kleine Blüten, in leuchtenden Farben auf Leinen oder Tüchern gestickt, sollen die Besucher des Landestrachtenfestes, welches am 11. September dieses Jahres auf der Bundesgartenschau in Erfurt stattfinden soll, erfreuen. Geplant ist dabei, die Stickereien zu einem großen Blütenteppich zusammenzufassen.