Ein Vogelhäuschen für den Heimborn in Gotha-Siebleben

Die Kinder der Siebleber Schatzkiste haben unter der Leitung von Dietmar Thiel und Martin Falkenstein Anfang dieser Woche ihr selbstgebautes Vogelhaus am Heimborn in Siebleben aufgestellt. Das Projekt „Heimborn“ ist eine Initiative der Siebleber Nebelgeister und wird vom Gartenbauamt der Stadt Gotha und der Siebleber Schatzkiste unterstützt.

Die Nebelgeister verstehen sich als eine traditionelle Brauchtumsgruppe. Die vollkostümierten Mitglieder sind in der kommenden Woche wieder in Siebleben zu erleben. Am Samstag, 17. Juni setzen sie gegen 18.30 Uhr beim Sommerfest die Sommerkrone auf den Laufbrunnen. Zwei Wochen später, am Freitag, den 30. Juni, laufen die Nebelgeister dann beim Lampionumzug in der Goldbacher Siedlung mit.