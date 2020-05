Der Landkreis Gotha zählt zu den am stärksten von der Pandemie betroffenen Regionen in Thüringen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weiterer Todesfall im Landkreis Gotha

Das Landratsamt Gotha meldet einen weiteren an Covid-19 Verstorbenen. Am Dienstag wurden zudem zwei Menschen positiv getestet, sodass sich die Zahl der Infizierten auf 246 beläuft. Als momentan erkrankt gelten 147 Menschen, drei weniger als am Montag. 27 Infizierte werden stationär behandelt. 83 sind genesen. Insgesamt starben im Zusammenhang mit dem Coronavirus im Kreis Gotha nun 15 Menschen.

Corona-Hotline des Landratsamtes Gotha: 03621/21 44 14

Live-Blog Coronavirus: Thüringen will Tests stark ausweiten - Kreis Greiz deutschlandweit mit höchstem Zuwachs