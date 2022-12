Einbrecher erbeuten Bargeld in Gothaer Wertstoffhof

Gotha. Unbekannte sind in das Büro des Kommunalen Abfallservice eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Erneut rückte die Gothaer Polizei am Montag zu einem Einbruch aus. Diesmal traf es den Wertstoffhof im Süden der Kreisstadt. Einer oder mehrere Unbekannte waren vermutlich am Wochenende auf das umzäunte Gelände des Kommunalen Abfallservice in der Schlegelstraße gelangt.

Nachdem sie gewaltsam die Tür zum Büro aufgebrochen hatten, entwendeten sie mehrere Hundert Euro Bargeld. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 1000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen der Tat, die sich zwischen Samstag, 3. Dezember, 14.30 Uhr, und Montag, 5. Dezember, 11 Uhr zugetragen haben muss. Mehr zum Thema Einbrüche im Kreis Gotha

Zeugen melden sich unter Telefon: 03621/781124 mit der Bezugsnummer: 22475592