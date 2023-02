Einbrecher haben es auf Gothaer Verwaltungs- und Kulturgebäude abgesehen

Unbekannte sind in Gotha in zwei Gebäude eingebrochen (Symbolfoto).

Gotha. Gleich zwei Einbrüche meldet die Polizei aus Gotha.

Unbekannte sind in der Zeit zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Donnerstag, 6.45 Uhr, in ein Verwaltungsgebäude im Remstädter Weg in Gotha eingebrochen.

Wie die Polizei mitteilt, beschädigten die oder der Täter offenbar ein Fenster, um in das Gebäude zu gelangen. Anschließend durchsuchten die Einbrecher mehrere Räume.

Nach derzeitigem Kenntnisstand nahmen die Einbrecher keine Beute mit, verursachten jedoch einen Sachschaden von ungefähr 2000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0051233/2023) entgegen.

Bargeld aus Kulturgebäude entwendet

Ungefähr im selben Zeitraum drangen ein oder mehrere Unbekannte in ein Kulturgebäude in der Margarethenstraße in Gotha ein. Die Einbrecher beschädigten eine Tür, um in das Gebäude zu kommen.

Neben dem Beuteschaden von mehreren hundert Euro entstand nach Angaben der Polizei Sachschaden in Höhe von knapp 1000 Euro. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0051126/2023) entgegen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

