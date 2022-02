Einbrecher räumen in Gotha ein Musterhaus aus

Gotha. In Gotha sind Unbekannte in ein Musterhaus eingedrungen. In dem Schau-Objekt fehlen nun etliche Gegenstände mit beachtlichem Wert.

Beute in insgesamt fünfstelligem Wert haben unbekannte Einbrecher bei einer Tat rund um das Wochenende in Gotha gemacht. Dafür seien sie nach bisherigen Erkenntnissen zwischen Samstagmittag, 11 Uhr, und Montagnachmittag,17.30 Uhr, in ein Musterhaus in der Dr.Troch-Straße eingestiegen, teilte die Polizei mit.

Geklaut wurden demnach unter anderem Werkzeuge, Fernseher und eine Soundanlage. In der Gartenhütte des Musterhauses fehlt jetzt außerdem ein Fallrohr aus Kupfer. Der Sachschaden, den der oder die Täter während der Tat verursachten, wird auf 1000 Euro beziffert. Die Polizei sucht Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 03621781124 melden sollten.