Einbrecher stehlen aus Mehrfamilienhaus in Ohrdruf vierstelligen Bargeldbetrag

Einbrecher sind am Mittwoch in ein Wohnhaus in Ohrdruf eingestiegen. (Symbolbild)

Ohrdruf. Unbekannte sind am Mittwochvormittag durch ein Fenster ins Innere eines Mehrfamilienhauses in Ohrdruf gelangt. Sie durchsuchten die Wohnung nach Bargeld.

Unbekannte sind am Mittwoch zwischen 10 und 11.45 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Reinhardtstraße in Ohrdruf eingebrochen. Laut Polizei öffneten die Täter gewaltsam ein Fenster, um in das Gebäudeinnere zu gelangen. Im Anschluss haben sie die Wohnung durchsucht und Bargeld in Höhe eines vierstelligen Eurobetrages gestohlen.

Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Gotha unter Telefon: 03621 / 781 124 entgegen.