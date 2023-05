Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus sucht die Polizei nach Zeugen. (Symbolfoto)

Einbruch in Einfamilienhaus in Gotha: Polizei sucht nach Zeugen

Gotha. In Gotha sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Eine oder mehrere unbekannte Personen sind am Donnerstagmorgen zwischen 7.30 Uhr und 10.45 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Waltershäuser Straße eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, zerstörten der oder die Täter dafür eine Glasscheibe.

Im Haus wurden alle Räume durchwühlt und Geld und Schmuck gestohlen. Die Polizei Gotha sucht nach Zeugen, denen zur Tatzeit speziell im Bereich der Straßenbahnhaltestelle "Wagenhalle" etwas aufgefallen ist (Telefon: 03621/781124).

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.