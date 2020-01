In das Mehrgenerationenhaus in Gotha wurde eingebrochen. (Archiv-Foto)

Gotha. Diebe hatten es in dem Gebäude am Hauptmarkt auf Technik und Bargeld abgesehen.

Einbruch in Gothaer Mehrgenerationenhaus

Mit Gewalt ist die Eingangstür des Mehrgenerationenhauses in Gotha aufgehebelt worden. Das bemerkten Mitarbeiter am Donnerstagmorgen, nachdem das Haus an den Feiertagen geschlossen war. Die Polizei spricht von einem Einbruchdiebstahl.

In den vergangenen drei Tagen muss es passiert sein, sagt Anke Merbach, Geschäftsführerin im Mehrgenerationenhaus. Dabei hatten es die Eindringlinge auf die Technik darin abgesehen. Ein Beamer sei gestohlen worden, auch Bargeld in noch unbekannter Höhe fehle. Schwer wiege zudem der Sachschaden, den die Einbrecher im Lucas-Cranach-Haus anrichteten. Seit 2017 hat die Einrichtung dort ihren Sitz.

Am Donnerstagnachmittag suchte die Polizei den Tatort nach Spuren ab. Wann das Mehrgenerationenhaus wieder öffnet, war zu diesem Zeitpunkt noch unklar.