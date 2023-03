Einbruchsversuch in Gotha: Polizei erwischt Täter auf frischer Tat

Gotha. Anfang März hatten zwei Männer versucht in Gotha in einem Supermarkt einzubrechen. Zeugen informierten die Polizei.

Am Abend des 1. März 2023 hatten Zeugen beobachtet, dass sich unbekannte Personen an einem Supermarkt in der Eschleber Straße zu schaffen machten. Die Polizei konnte am Tatort zwei männliche Personen im Alter von 26 und 29 Jahren stellen. Die beiden Männer hatten gerade versucht, die Tür zum Supermarkt gewaltsam zu öffnen. Laut Polizeibericht wurden die Männer festgenommen und gegen sie wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden der 26-Jährige und der 29-Jährige aus dem Gewahrsam entlassen.

