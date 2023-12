Eine Baustelle im Landkreis Gotha geht in den Winterschlaf

Winterstein Auf einer Straße im Kreis Gotha herrscht vorerst freie Fahrt Die Dauerbaustelle geht in den Winterschlaf. Bis wann die Straße eingeschränkt passierbar ist.

Die Dauerbaustelle in der Liebensteiner Straße in Winterstein geht witterungsbedingt wieder in den Winterschlaf. Das bedeutet, das Baufeld ist eingeschränkt mit Fahrzeugen passierbar. Es gibt seit Montag eine Ampelregelung und der Verkehr wird einspurig an der Baustelle vorbeigeführt. Ab Frühjahr sollen dann wieder die Bauarbeiter tätig werden. Laut Ortsteilbürgermeister Manuel Venter (parteilos) ist geplant, dass noch bis zum Jahr 2025 gebaut wird.

Das sechste Jahr in Folge arbeiten sich die Bautrupps voran, graben sich durch Stein und enge Straßenführungen. Die in unmittelbarer Nachbarschaft fließende Emse erschwert die Arbeiten. Erneuert werden alle Versorgungsmedien. Zudem wird ein neuer Abwasserkanal in der längsten Straße des Ortes verlegt.

Straßensperrung wegen Betonpumpe

Eine Betonpumpe soll im Bereich der Gothaer Mittelstraße am Mittwoch, den 20. Dezember, im Zeitraum von 12 Uhr bis voraussichtlich 16 Uhr aufgestellt werden. Betroffen ist der Bereich zwischen Kleine Enggasse und Große Enggasse im Ortsteil Uelleben. Wie es in einer Mitteilung der Gothaer Stadtverwaltung weiter heißt, ist mit einer kurzzeitigen Vollsperrung für den fließenden Fahrzeugverkehr zu rechnen. Im Zuge der Arbeiten kommt es dann ebenfalls zu Einschränkungen im ruhendem Verkehr.

