Für die siebte „MachBar“ sucht das Diakoniewerk Gotha wieder interessierte Vereine, die sich in der Ehrenamtsbörse einbringen wollen.

Gotha. Die Gothaer Diakonie sucht Vereine, die sich in der nächsten „MachBar“ mit ihren Projekten einbringen wollen.

Eine Börse für Ehrenamtliche in Gotha

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eine Börse für Ehrenamtliche in Gotha

Für die mittlerweile siebte „MachBar“ werden noch Vereine gesucht. Wie die Gothaer Diakonie mitteilt, wird die Ehrenamtsbörse seit vier Jahren von der Freiwilligenagentur und der Koordinierungsstelle für Ehrenamt in der Flüchtlingsarbeit organisiert. Beide Einrichtungen arbeiten unter dem Dach des Diakoniewerkes Gotha. Gemeinnützige Organisationen bekommen über die „MachBar“ eine Plattform, um ihre Ehrenamtsangebote vorzustellen. Die nächste „MachBar“ findet am 6. Mai von 13 bis 15 Uhr in Gotha statt, teilt die Diakonie mit.

Weitere Infos gibt es unter Telefon: 03621/30 58 42 oder 03621/30 58 19 sowie per E-Mail an efa@diakonie-gotha.de oder ehrenamtlich@diakonie-gotha.de.