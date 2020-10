Sabine Lang führt seit dem Jahr 2012 das Gasthaus Zum Stern im Tabarzer Ortsteil Cabarz, das bereits in der fünften Generation.

Eine Cabarzer Wirtschaft in der fünften Generation

Es mag fast wie ein misslungenes Wortspiel klingen, wenn man Cabarz mit Tabarz in Verbindung bringt. Oder Nichteingeweihte könnten sich an der Nase herumgeführt fühlen. Doch das Gasthaus Zum Stern wirbt tatsächlich mit dem Slogan, „ältestes Gasthaus in Cabarz“ zu sein. Doch wie kam es zu diesen ähnlich klingenden Ortsbezeichnungen, die eben keine Schreibfehler sein sollten?