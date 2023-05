Eine der letzten Baulücken im Gothaer Sanierungsgebiet schließt sich

Gotha. In der Möchelstraße entsteht ein Einfamilienhaus. Geplant ist eine Photovoltaikanlage, eine Regenwasserzisterne sowie der Anschluss an das Fernwärmenetz.

Ein Einfamilienhaus entsteht derzeit in der Gothaer Mönchelstraße 30. Der dreigeschossige Neubau soll sich in der Höhe an den Nachbargebäuden orientieren. Geplant ist eine Photovoltaikanlage, eine Regenwasserzisterne sowie der Anschluss an das Fernwärmenetz. Die Fertigstellung ist frühestens im kommenden Jahr vorgesehen. Damit würde sich eine der letzten Baulücken im Sanierungsgebiet „Altstadt Gotha“ schließen. Die Baukosten hätten sich innerhalb von zwei Jahren verdreifacht, sagte Bauherr Lutz Fischer (rechts im Bild). Er versenkte Mittwoch mit Vertretern der Baufirma sowie des Planungsbüros Ingo Gralka und Rüdiger Topf (von links) eine Zeitkapsel im Fundament. Sie enthält etwa Fotos, ein Mobiltelefon und einen Fußballfanschal.