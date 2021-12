Eine erlösende Botschaft im Advent

Wort zum Sonntag: Gefängnisseelsorgerin Bettina Reinefeld-Wiegel schildert Glaubenserfahrungen von Menschen hinter Gittern

Erlöst sein – das muss sich gut anfühlen! So frei und ohne Last auf den Schultern! So stelle ich mir das vor. Durch diese zweite Woche in der Adventszeit begleitet uns ein Spruch aus dem Lukasevangelium: „Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht.“ (Lk 21,28)

Empfinden Sie es auch so: Wie schnell vergeht die Zeit? Jetzt ist Dezember und wir gehen auf Weihnachten und das Ende dieses Jahres 2021 zu. Aber diese Aufforderung heute gefällt mir: „Seht auf und erhebt eure Häupter!“ Der Evangelist Lukas lädt mich dazu ein, die Augen zu öffnen für Jesus Christus, der in unsere Welt kam, um uns zu erlösen, ja um uns zu befreien! Eine wunderbare Erinnerung. Die Lichter in den Häusern leuchten; an diesem Wochenende zünden wir die zweite Kerze am Adventskranz an. Und im Laufe des Advents wird es immer heller, bis die 4. Kerze brennt und wir dann die Geburt Jesu feiern können.

Ja, es lohnt sich, zu Jesus Christus aufzuschauen. Er ist in diese Welt gekommen, damit wir Orientierung haben und den Weg finden, den wir gehen wollen. Er möchte an unserer Seite sein und uns Halt geben. Und nicht nur das, er möchte uns mit seiner Botschaft erlösen. Das ist Befreiung pur, die von innen kommt. Und das spüren sogar Männer, die im Gefängnis sitzen. Ich bereite gerade ein Krippenspiel mit ihnen in der Justizvollzugsanstalt in Gräfentonna vor und wir führen es im Gottesdienst am Heiligen Abend auf. Ich durfte vor kurzem wieder einen Gefangenen taufen. Gerade durch die Taufe erfahren Menschen Erlösung.

Mir sagte einmal ein Gefangener: „Ich bin zwar hier im Gefängnis, aber durch die Taufe bin ich frei!“ Eine starke Glaubensüberzeugung steckt dahinter. Dieser Gefangene ist dankbar dafür, dass er diesen Weg eingeschlagen hat und Christ geworden ist. Sein Leben hat sich völlig verändert. Er kann diese Aufforderung des Lukas sicher gut nachempfinden: „Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht!“

Diese Erlösung ist damit verbunden, dass ich Friede, dass ich Versöhnung empfinde. Das wünsche ich Ihnen und allen Menschen, die in Kriegs- und Krisengebieten leben. Lassen wir uns durch Jesus Christus beschenken. Schauen wir zu ihm auf! Durch unser Vertrauen zu ihm erfahren wir Erlösung!

Ein gutes und gesegnetes zweites Adventswochenende wünscht Ihnen, Bettina Reinefeld-Wiegel!

Bettina Reinefeld-Wiegel ist Seelsorgerin in der Justizvollzugsanstalt in Gräfentonna