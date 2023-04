Eine Gothaerin, die auf Wikipedia gehört

Victoria Augener macht auf Lücken in der Online-Enzyklopädie aufmerksam.

Seit kurzem liegt der 91. Stolperstein im Gothaer Pflaster. In der Ernststraße erinnert das kleine Messingquadrat an Milein Cosman, die als Künstlerin zweifellos Großes erreicht hat. Nach der Flucht ihrer Familie vor den Nationalsozialisten studierte sie Kunst in Großbritannien und machte sich schließlich mit Zeichnungen in Magazinen und Zeitungen einen Namen.

Das Zeitgeschehen hielt Milein Cosman gekonnt auf Kohle und Papier fest, durfte sogar das Kabinett Adenauer 1949 porträtieren. Diese Informationen stammen aus der Online-Enzyklopädie Wikipedia, allerdings der englischsprachigen Version. Ein deutscher Eintrag über sie fehlt bis heute, und das liegt nicht nur an der späten Wiederentdeckung Cosmans hierzulande.

Die Wikipedia ist sehr männlich. Der Anteil weiblicher Verfasserinnen lag zuletzt bei neun Prozent. Nur rund 17 Prozent der etwa 890.000 Biografien in der deutschsprachigen Wikipedia behandeln Frauen.

Ein Blick in die Statistiken zeigt, dass Männer eher über Männer schreiben, und über Frauen häufig nicht ausgewogen. Die vorwiegend männliche Autorenschaft hat zudem die Hand darüber, welche Einträge veröffentlicht und welche aufgrund fehlender Relevanz abgelehnt werden.

Ist Milein Cosman in Deutschland nicht relevant? Ich denke, diese Frage ist hinfällig.

Um Frauen online sichtbarer zu machen, gibt es sogenannte Edit-a-thons. Das sind Schreibwerkstätten, in denen Beiträge über vernachlässigte Themen verfasst werden. Infolge der Berlinale etwa wurde Wikipedia mit Beiträgen über weibliche Filmschaffende vervollständigt. Mit Blick auf weibliche Künstlerinnen ist das zweifellos ebenso nötig. Also, ran an die Tasten!