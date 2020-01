Waltershausen hat eine Million Euro weniger Gewerbesteuereinnahmen

Die Stadt Waltershausen setzt bei ihrer Planung auf den Doppelhaushalt. Der soll am 17. Februar vom Stadtrat für die Jahre 2020/2021 verabschiedet werden. Anfang Dezember war das Zahlenwerk dem Stadtrat vorgelegt worden. Nun wird es in Fraktionen und Ausschüssen diskutiert.

Die Zwei-Jahres-Variante habe sich bewährt. Sie ermögliche langfristiges Arbeiten, insbesondere was die Vergabe von Bauaufträgen betreffe. Damit könnten schon im Herbst Fördermittel für das Folgejahr beantragt werden, um dann gleich „in die Vollen“ zu gehen, sagt Bürgermeister Michael Brychcy (CDU). Außerdem spare es den alljährlichen Verwaltungsaufwand.

Ein Langzeitprojekt stellt die Fortführung des Ausbaus der Liebensteiner Straße in Winterstein dar. Dieses ist für beide Jahre eingetaktet. „Wir arbeiten daran, dass 2020 in Winterstein die Baumaßnahme Thielberg in Angriff genommen werden kann“, sagt Brychcy über ein weiteres Vorhaben in der Stadt und ihren sieben Ortsteilen. Wegen des komplizierten Straßenverlaufs und der Hanglage dort war sie immer wieder vertagt worden. Nachdem die Landesregierung vergangenes Jahr die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge beschlossen hatte, könnte das Projekt auch umgesetzt werden. „Weil wir keine Beiträge mehr erheben müssen, ist es für alle Beteiligten wesentlich entspannter geworden“, merkt Brychcy dazu an.

Vergangenes Jahr seien nicht allen Wünsche in Erfüllung gegangen. Der Bürgermeister nennt als Beispiel den Bau des Kreisverkehrs in Waltershausen. „Ich wünsche mir, dass das schneller geht und die Stadtsanierung am Oberen Waldtor in Waltershausen vorankommt.“ Auch Schloss Tenneberg ist wieder eingetaktet, mit rund 200.000 Euro für dieses Jahr. Das hänge aber auch davon ab, inwieweit das gefördert werde.

„Wir haben viel streichen müssen“, sagt Brychcy. Ein Grund dafür sei, dass die Gewerbesteuereinnahmen um eine Million Euro zurückgegangen sind. Insbesondere weil ansässige Autozulieferer Umsatzeinbußen zu verzeichnen hätten. Bei einem geplanten Gesamtvolumen von 23,8 Millionen Euro für dieses Jahren und 24,4 Millionen Euro im nächsten falle das schon ins Gewicht. Er setze darauf, dass das Land die Investitionspauschale anheben werde, um die eine oder andere Lücke schließen zu können.