Eine Nacht im Leben der wahren Effi Briest

Der inzwischen 88-jährige Schriftsteller Rolf Hochhuth, der spätestens mit seinem Roman „Der Stellvertreter“ Weltruhm erlangte, rief 1996 die nach seiner Mutter benannte Ilse-Holzapfel-Stiftung ins Leben. Nur zwei bis drei Jahre später konnte aus Stiftungsmitteln das Theater am Schiffbauerdamm in Berlin käuflich erworben werden, in dem das Berliner Ensemble seinen Sitz hat. Der Gothaer ist inzwischen Vorstand der Stiftung und hat deren Sitz im vergangenen Jahr nach Gotha verlegt. Deshalb wurde die Idee geboren, eine entsprechende Veranstaltungsreihe in Gotha zu starten.

Den Auftakt bildete am Freitagabend die szenische Lesung des Dramas „Effis Nacht“ von Rolf Hochhuth. Im Hanns-Cibulka-Saal der Gothaer Stadtbibliothek Heinrich Heine begrüßte Mike Wündsch das Publikum und entschuldigte den Autor, der aus gesundheitlichen Gründen nicht kommen konnte, dies jedoch im kommenden Jahr unbedingt nachholen wolle. Anlässlich des am 30. Dezember bevorstehenden 200. Geburtstages des Schriftstellers Theodor Fontane (1819 bis 1898) habe sich Hochhuths bereits 1996 als Monolog geschriebenes Stück mehr als angeboten. Der Regisseur Oliver Munk habe daraus eine szenische Lesung für zwei Schauspieler inszeniert.

Baronin Else von Ardenne alias Effi Briest

Nicole Haase schlüpfte in die Rolle der Baronin Else von Ardenne (1853 bis 1952). Ihre Geschichte hatte Fontane als Vorbild für seine Effi Briest genommen. Hochhuth hatte den Enkel Manfred von Ardenne (1907 bis 1997) getroffen, der ihm die wahren Hintergründe erzählte. Seine Großmutter sei geschockt gewesen, als sie 1892 Fontanes Roman gelesen hatte. Sie durfte nämlich im Gegensatz zu Effi ihre Kinder nicht mehr sehen und musste nach der Scheidung für ihren Lebensunterhalt selbst sorgen. Sie kümmerte sich noch als 90-jährige im Kriegsjahr 1943 in Lindau am Bodensee um einen schwer verletzten Soldaten, der zum Sterben in sein Elternhaus entlassen worden war.

Die vom Schauspieler Michael Kind kommentierte Nachtwache war voller Rückblenden der Baronin, die seit 1864 bereits ihren fünften Krieg erleben musste. Beim heimlichen BBC-Hören wurde ihr klar, dass die Feinde nicht die Engländer, sondern die Nazis im eigenen Land waren. Traurige Höhepunkte von „Effis Nacht“ waren der Bombenangriff auf das benachbarte Friedrichshafen und der Tod des Schwerverletzten, den die Pflegerin wusch und rasierte.

Die rund einstündige Lesung wurde vom Publikum mit viel Beifall belohnt. Wie Mike Wündsch bereits im Vorfeld betont hatte, soll dies nicht die einzige Veranstaltung der Ilse-Holzapfel-Stiftung in Gotha gewesen sein. Mehr wollte er noch nicht verraten. Man sei jedoch bereits mit hochkarätigen Leuten im Gespräch, machte er schon jetzt neugierig.